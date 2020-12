TSG in der Europa League: Jetzt soll auch der Gruppensieg her

Die TSG Hoffenheim möchte ihre Erfolgsserie in der Europa League fortsetzen.

Jetzt soll auch der Gruppensieg her: Obwohl die TSG Hoffenheim mit dem ersten Einzug in die K.o.-Runde eines Europacup-Wettbewerbs bereits Geschichte geschrieben hat und sich vordringlich um den Kampf gegen die nationale Krise kümmern muss, möchte der Fußball-Bundesligist seine Erfolgsserie in der Europa League fortsetzen.