Formel 1: Mick Schumacher wählt bei Haas Startnummer 47 - das ist der Grund

Mick Schumacher wird in der Saison 2021 für Haas in der Formel 1 an den Start geben .

"Die 4 und die 7 sind beides meine Lieblingsnummern", sagte Schumacher. Doch sowohl die Nummer 4 an den McLaren-Fahrer Lando Norris als auch die Nummer 7 an den Alfa-Romeo-Piloten Kimi Räikkönen sind bereits vergeben.

Mick Schumacher: Addiere alle Geburtstage

Die 47 weist zudem noch eine Besonderheit auf, was ihm die Entscheidung letztlich leicht machte: "Wenn man alle Geburtstage in unserer Familie zusammenzählt, ergibt das die 47. Von daher war es recht eindeutig, dass das die Nummer wird."

Genauer gesagt hat Vater Michael am 3. Januar Geburtstag, Micks Mutter Corinna am 2. März. Schwester Gina-Maria Schumacher wurde an einem 20. Februar geboren und Mick selbst am 22. März.