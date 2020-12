Pleite, Pech & Pannen - Riot überarbeitet Killjoy

League of Legends, Legends of Runeterra, TeamFight Tactics und Valorant - die Liste an Riot Games Titel wächst und wächst. Doch bringt ein größeres Spieleportfolio nicht nur Prestige - auch die Wartung der einzelnen Games nimmt einiges an Zeit in Anspruch.Gerade bei "Operationen am offenen Herzen", wie sie bei Onlinegames gang und gäbe sind, kommt es nicht selten vor, dass sich der eine oder andere Fehlerteufel einschleicht.