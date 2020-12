1. FC Köln: Gibt es demnächst eine Rückkehr von Peter Stöger zu den Geißböcken?

Peter Stöger sieht sich in Köln nach wie vor verwurzelt © Imago

Kehrt Peter Stöger zum 1. FC Köln zurück? Der 54-Jährige ist aktuell in drei Funktionen bei Austria Wien tätig. Jetzt spricht er bei SPORT1 über die Spekulationen.

"Das ist noch gar nicht bis nach Wien durchgedrungen", sagt Peter Stöger und muss schmunzeln, als ihn SPORT1 am Mittwochvormittag auf eine Meldung in der Sport Bild ansprach. Danach sei er ein Kandidat für den 1. FC Köln , wenn Trainer Markus Gisdol nicht weiter Punkte einfahren und entlassen werden würde.

Die Geißböcke belegen aktuell Platz 15 in der Tabelle. Vor dem 2:1 -Sieg bei Borussia Dortmund am Wochenende waren sie 18 Spiele sieglos.

Stöger: "Gegen eine Rückkehr spricht nichts"

"Gegen eine Rückkehr spricht nichts, weil die Bundesliga immer spannend ist. Aber es hat niemand vom FC Kontakt zu mir aufgenommen", meint Stöger. "Momentan ist das aber kein Thema. Ich bin bis zum Sommer noch bei Austria Wien und habe dort jede sportliche Position zu erfüllen vom Sportvorstand bis zum Trainer, so dass ich genug zu tun habe."

Stöger ist vorsichtig, was eine baldige Kontaktaufnahme mit seinem früheren Arbeitgeber angeht. "Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass mich jemand vom FC anruft. Sie haben Gott sei Dank in Dortmund gewonnen. Ich konzentriere mich Richtung Sommer. Was dann wird, kann ich noch nicht sagen."