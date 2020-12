Herrmann passiert Kap der Guten Hoffnung - große Anerkennung nach spektakulärer Rettung

Boris Herrmann hat als fünfter Segler der diesjährigen Vendee Globe das Kap der Guten Hoffnung passiert. 23 Tage und 15 Stunden nach dem Start an der französischen Atlantikküste erreichte der 39 Jahre alte Hamburger am Mittwochmorgen um 4:35 Uhr deutscher Zeit die wichtige Zwischenmarke.

In Führung bei der Regatta einmal um die Welt liegt der Franzose Charlie Dalin. Unterdessen soll die Jury des Rennens in den kommenden Tagen ermitteln, welche Zeitbonifikation die Skipper erhalten, die an der Rettungsaktion für den in Seenot geratenen Teilnehmer Kevin Escoffier (Frankreich) beteiligt waren. Dabei werden auch die Nachteile durch das Verlassen der angepeilten Route berücksichtigt.