Rückzug aus der Szene - Ninjas in Pyjamas entlassen Dota-2-Team

Instabile Situation

NiP sehen in der aktuellen Situation scheinbar keine Möglichkeit, das Modell eines eigenen Rosters in Europa wirtschaftlich tragbar fortzuführen. "Dieses Jahr verlangte dem ohnehin instabilen Ökosystem (von Dota 2, Anm.) einen hohen Tribut ab," gibt Jonas Gundersen von NiP auf der Webseite zu verstehen.

"Aufgrund der auf unbestimmte Zeit verschobenen Events DPC und The International, befinden wir uns auf einem finanziell unklaren, Weg im Spiel. Wir erleben eine hohe Ansammlung an talentierten Spielern in der EU-Region, was deutlich steigende Kosten und schwindende Umsätze bedeutet."