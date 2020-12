DFB-Team: Mergim Berisha von RB Salzburg Kandidat für Jogi Löw?

Mërgim Berisha ist mit fünf Toren der momentan erfolgreichste deutsche Torschütze in der Champions League. Wird der 22-Jährige Löws EM-Überraschung?

Er ist der erfolgreichste deutsche Torschütze in der laufenden Champions-League-Saison - und doch ist er in Fußball-Deutschland (noch) weitgehend ein No-Name. Die Rede ist von Mërgim Berisha.

Der 22 Jahre alte Stürmer erzielte in der Gruppenphase der Königsklasse bereits vier Tore. Eigentlich müssten es sogar fünf sein, allerdings wertete die UEFA einen Treffer als Eigentor. ( Der Spielplan der Champions League )

Berishas Karriere unter dem Radar

Der in Berchtesgaden geborene Angreifer verbrachte die meiste Zeit seiner Fußball-Laufbahn bislang in Österreich. Bereits im Alter von zehn Jahren wechselte Berisha in die Jugend von RB Salzburg.