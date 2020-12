FC Bayern: Mark van Bommel kritisiert Ex-Trainer Jürgen Klinsmann scharf

Im Bild -Podcast "Phrasenmäher" kritisierte der Niederländer seinen ehemaligen Coach: "Wir haben keine gute Absprache gehabt und die Mannschaft brauchte einen richtigen Trainer, der vorgibt, was passieren muss, was los ist und was passieren kann. Und das war nicht der Fall mit Klinsmann, und da haben wir eigentlich eine Saison verloren." ( Service: Spielplan der Bundesliga )

Van Bommel: Unter Klinsmann "hatten wir keine Idee"

"Aber wenn man dann weiß, was man tun muss – also die Basis, was man immer macht, das sind die Absprachen, die Prinzipien – wenn man die ausführt, kann man trotzdem gewinnen. Aber wir hatten keine Prinzipien. Wir hatten keine Idee. Deswegen war es so schwierig. Deswegen haben wir zwei, drei Spiele gewonnen und dann haben wir wieder zwei verloren. So aus dem Nichts. Also wenn es lief, war es gut. Und wenn es nicht lief, mussten wir Glück oder Zufall haben, um zu gewinnen. Das hatte ich am Anfang gespürt. Ich habe gesagt: 'Trainer, wir müssen einen Plan haben. Wir sind ja fit, aber wir müssen auch einen Plan haben!'"