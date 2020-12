Medien: Australian Open sollen am 8. Februar starten

Die Australian Open der Tennis-Profis könnten mit dreiwöchiger Verspätung am 8. Februar starten. Das geht offenbar aus den aktuellsten Planungen der Veranstalter hervor, die der französischen Sportzeitung L'Equipe vorliegen. Ursprünglich sollte das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres am 18. Januar in Melbourne starten, aufgrund der strengen Einreisebeschränkungen in Coronazeiten konnte dieser Termin aber nicht gehalten werden.