Schuster über Maradona: "Barcelona zerstörte ihn"

Der frühere Fußball-Nationalspieler Bernd Schuster wird den verstorbenen Diego Maradona nur in bester Erinnerung behalten. "Mir ging und geht es wie den Argentiniern, die ihm alles verzeihen. Seine Fehltritte habe ich weggeschoben, das war für mich nicht Diego", sagte der 60-Jährige der Sport Bild. Schuster und Maradona spielten zwischen 1982 und 1984 gemeinsam für den FC Barcelona.

In Barcelona fand Maradona nie die zweite Heimat, die er später beim SSC Neapel finden sollte. "Für Diego kam eine Zeit, in der es unerträglich wurde", erinnerte sich Schuster an das immer größer werdende Medieninteresse: "Sie übertrieben, sie jagten ihn, sie gingen ihm nach." Es sei "der große Fehler" der "Stadt, des Vereins, von uns allen" gewesen, ergänzte Schuster: "Wir wussten nicht, wie wir uns um ihn kümmern sollten. Anstatt ihn zu schützen, zerstörte Barcelona ihn."