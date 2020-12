Mick Schumacher wechselt in die Formel 1 zu Haas

Der große Traum geht in Erfüllung: Mick Schumacher wechselt in die Formel 1!

Das verkündete der US-Rennstall am Mittwochmorgen im Vorfeld des Großen Preises in Bahrain (Sonntag, 18.10 Uhr im LIVETICKER). SPORT1 hatte bereits vor einigen Wochen von einer Einigung berichtet .

Schumacher: "Unglaubliches Gefühl"

Mick Schumacher 30 Jahre nach Michael Schumacher

Mick Schumacher führt in der Formel 2 vor dem Saisonfinale am kommenden Wochenende in Bahrain die Fahrerwertung an. Mit zwei Siegen und insgesamt zehn Podestplatzierungen in dieser Saison ist er der konstanteste Fahrer im Unterbau der Formel 1 und zeigte die von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto geforderte fahrerische Entwicklung. Haas bezieht von der Scuderia unter anderem die Motoren.