Formel 1: George Russell ersetzt Lewis Hamilton bei Mercedes in Bahrain

Die Entscheidung ist gefallen: Der Brite George Russell wird seinen Landsmann Lewis Hamilton beim vorletzte Saisonrennen am Sonntag in Bahrain ersetzen.

Das twitterte der Mercedes-Junior, der eigentlich für Williams im Cockpit sitzt, auf seinem Account. "Ein großes Dankeschön an Mercedes für das Vertrauen", sagte Russell, "niemand kann Lewis ersetzen, aber ich werde in seiner Abwesenheit alles für das Team geben."

Schumacher-Konkurrent ersetzt Russell

Der 35-Jährige sei am Montagmorgen "mit leichten Symptomen" aufgewacht. In Übereinstimmung mit den COVID-19-Bestimmungen und den Vorgaben der öffentlichen Gesundheitsbehörden in Bahrain befindet sich Hamilton nun für zehn Tage in Isolation.