Ex-WWE-Star Alberto Del Rio: Wende nach Vergewaltigungs-Vorwurf

Eine Sextape-Veröffentlichung, private und psychische Probleme, Doping-Affären, eine schwere Verletzung: WWE-Star Paige hat viel durchgemacht in den vergangenen beiden Jahren. 2018 kam es noch schlimmer. Aufgrund einer Rückenverletzung musste die Wrestlerin...

... ihre aktive Laufbahn bei WWE beenden - mit nur 25 Jahren. Es ist das frühe Ende einer vielversprechenden Karriere. Immerhin bleibt Paige WWE trotzdem erhalten, ihr Vertrag wurde im November 2019 verlängert. SPORT1 erzählt ihre turbulente, unglaubliche Lebensgeschichte

Paige heißt eigentlich Saraya-Jade Bevis und stammt aus dem englischen Norwich. Dieses Bild zeigt sie im Alter von 13 Jahren - dem Alter, in dem sie ihre Wrestling-Karriere startete © instagram.com/realpaigewwe

Ihr Karriere-Weg war praktisch vorgeschrieben: Ihre Familie hat sich dem Showkampf mit Leib und Seele verschrieben © instagram.com/realpaigewwe

Vater Patrick ist als "Ricky Knight" eine Institution der britischen Wrestling-Szene, seine 18 Jahre jüngere Ehefrau Julia - Paiges Mutter - als "Sweet Saraya" eine erfolgreiche Wrestler- und Promoter-Kollegin © instagram.com/realpaigewwe

Paiges Mutter hat eine schwierige Kindheit und ein turbulentes Leben, in das Tochter Paige recht unverhofft trat: Saraya stand noch im siebten Schwangerschaftsmonat im Ring, weil sie nichts von ihrem Nachwuchs wusste © instagram.com/realpaigewwe

Als Kind war die junge Saraya-Jade zunächst abgeschreckt vom Beruf ihrer Eltern, als Jugendliche begann sie ihnen nachzueifern. Als "Brittani Knight" machte sie in der Wrestling-Szene schon als Teenagerin Furore, bestritt Matches in ganz Europa und in Übersee - unter anderem auch bei der deutschen Liga GSW © instagram.com/realpaigewwe

2011 absolvierte Paige ein erfolgreiches Probetraining bei WWE und wurde kurz nach ihrem 19. Geburtstag unter Vertrag genommen. Sie zog nach Florida und bereitete sich dort auf ihre große Karriere vor © instagram.com/realpaigewwe

Die junge Britin eroberte WWE im Sturm: Als "Anti-Diva" gewann sie mit ihrer natürlichen Art die Fans schnell für sich - und verdiente sich mit ihren Leistungen auch schnell den Lohn: Bei der Entwicklungsliga NXT wurde sie zum ersten Damen-Champion © WWE 2018 All Rights Reserved

Es folgte der Aufstieg in den Hauptkader - ebenfalls mit einem Raketenstart: Im April 2014 durfte sie in ihrem ersten Match gegen Titelträgerin AJ Lee ran. Und das Beste: Sie durfte es auch gewinnen © WWE 2018 All Rights Reserved

Mit 21 Jahren wurde Paige zum "Divas Champion" und zur jüngsten Titelträgerin aller Zeiten bei WWE. Der emotionale Moment ist bei den Fans unvergessen © WWE 2018 All Rights Reserved

Der frühere Titelgewinn war Startschuss für eine erfolgreiche Karriere. Im Ring langte Paige zu © Getty Images

... außerhalb setzte WWE sie mit stylischen Auftritten in Szene © instagram.com/realpaigewwe

... zum Beispiel auch als sexy Fan der englischen Frauenfußball-Nationalmannschaft © Mike Marques

Paige steigerte ihre Popularität durch ihre rege Aktivität in den sozialen Medien © instagram.com/realpaigewwe

Bei Instagram versorgt sie ihre Fans stetig mit sexy Selfies © instagram.com/realpaigewwe

Über 4 Millionen Follower hat sie damit im Lauf der Jahre angesammelt © instagram.com/realpaigewwe

Im Jahr 2015 stand Paige im Mittelpunkt einer weiteren großen Story: Sie bekam die Neulinge Charlotte Flair und Becky Lynch an die Seite gestellt. Zusammen riefen "PCB" die "Women's Revolution" aus - in deren Verlauf die wrestlenden Frauen mehr und mehr als gleichwertig mit den männlichen Stars eingesetzt wurden, nicht mehr als Beiwerk © instagram.com/realpaigewwe

Paige erlebte diese Entwicklung allerdings nicht lange mit: Die Jahre 2016 und 2017 sollten zu Horror-Jahren werden © Getty Images

Im August 2016 wurde Paige von einer langwierigen Nackenverletzung außer Gefecht gesetzt. Im selben Monat wurde sie zudem wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Politik ihres Arbeitgebers gesperrt © Getty Images

Zwei Monate später folgte der nächste Doping-Skandal: Wieder gab es eine Sperre, kurioserweise zusammen mit ihrem damaligen Lebenspartner, WWE-Kollege Alberto Del Rio © instagram.com/realpaigewwe

Zwar traf die Suspendierung mit ihrer Verletzungspause zusammen, peinlich allerdings: Paige behauptete öffentlich, wegen eines verschriebenen Medikaments gesperrt worden zu sein. Eine Lüge, die WWE öffentlich bloßstellte: Paige sei mit einer "illegalen Substanz" erwischt worden - was Paige später kleinlaut zugab © Getty Images

Im März 2017 ist Paige wieder in den Schlagzeilen. Sie wird Opfer eines Diebstahls intimer Dateien: Nacktfotos und Sexvideos von ihr werden ins Internet hochgeladen © twitter.com/realpaigeWWE

Unter den Folgen des Skandals leidet Paige heftig: Sie berichtete von Cyber-Mobbing, das sie an den Rand des körperlichen Zusammenbruchs getrieben hätte. Durch psychisch bedingten Stress hätte sie Essstörungen und Haarausfall bekommen, den sie mit Extensions verdecke © Getty Images

Ihre Beziehung mit Del Rio (nach seinem Abgang bei WWE: Alberto El Patron) ist zunächst ein Halt in schwerer Zeit © Instagram.com/el_patron_alberto

Doch auch die wendet sich ins Negative: Im Juli löst ein eskalierender Streit der beiden einen Polizeieinsatz am Flughafen von Orlando aus, die beiden lösen schließlich ihre Verlobung und trennen sich © instagram.com/prideofmexico/

Im November 2017 dann gute Nachrichten nach langer Leidenszeit: An der Seite der neuen Mitstreiterinnen Sonya Deville (l.) und Mandy Rose kehrt Paige in den WWE-Ring zurück © WWE 2017 All Rights Reserved

Kurz vor Jahresende 2017 dann aber der neue Schock: In einem Tag Team Match gibt es ein Missverständnis mit Gegnerin Sasha Banks (Foto), die sie mit einem Tritt in den Rücken unvorbereitet trifft und einen Kollaps verursacht © Getty Images

Medienberichten zufolge kamen die WWE-Ärzte in den nachfolgenden Untersuchungen zum Schluss, dass Paige keine Freigabe mehr für den Ring bekommt. Monate später, am Tag nach WrestleMania 34, bestätigte Paige die Berichte und verkündete ihren Rücktritt © WWE 2018 All Rights Reserved

Dabei sollte 2018 Paiges Jahr werden, nicht nur im Ring: In diesem Jahr soll auch ein Film über ihr turbulentes Familienleben ins Kino kommen - produziert von WWE- und Hollywood-Superstar Dwayne "The Rock" Johnson. Paiges reale Karriere hat nun kein Happy End © Getty Images