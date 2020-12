Rose verärgert über aberkannten Ausgleich von Plea: "Das Tor kann man geben"

Der aufgestaute Frust wich am Niederrhein aber schnell dem Blick nach vorne, aufs "Endspiel" in der "Hammergruppe" B bei Real Madrid am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/Sky). "Wir haben wieder gezeigt, dass wir da sind in der Gruppe. Nun müssen wir halt in Madrid das Ding zumachen", betonte Rose bei Sky. Florian Neuhaus pflichtete seinem Coach bei: "Wir haben aber noch ein Spiel, dann machen wir es halt gegen Real fest."