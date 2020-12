Niederlage gegen Inter: Gladbach verpasst vorzeitigen Achtelfinal-Einzug

Historische Chance verpasst: Borussia Mönchengladbach hat den ersten Matchball zum erstmaligen Einzug ins Achtelfinale der Champions League verspielt. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose unterlag dem italienischen Vizemeister Inter Mailand in einem aufregenden und temporeichen Spiel 2:3 (1:1) und reist am kommenden Mittwoch zum "Endspiel" in der "Hammergruppe" B bei Real Madrid.