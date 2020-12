Mike Tyson: Fan geht nach Kampf auf Box-Legende los

Nach Comeback: Tyson denkt schon an den nächsten Fight

Das Promi-Portal TMZ berichtet, dass ein Fan nach dem Fight in Los Angeles gegen "Iron Mike" handgreiflich zu werden versuchte und die Quittung dafür bekam.

Fan provoziert Mike Tyson - und schlägt nach ihm

Der 54-Jährige hätte das zunächst als Witz aufgefasst und entsprechend beantwortet, dann jedoch soll der Mann in Tysons Richtung geschlagen haben. Was den Schreckmoment vergrößerte: Der Mann griff offenbar an seinen Gürtel, als wollte er eine Waffe ziehen.