Europa League: Belgrad - TSG Hoffenheim heute LIVE im TV, Stream, Ticker Hoffenheim spielt um Gruppensieg

Die TSG Hoffenheim gewann die ersten vier Spiele in der Europa League © Imago

SPORT1

Für die TSG Hoffenheim steht am Donnerstag das wohl unangenehmste Auswärtsspiel in der Gruppenphase der Europa League an. Es geht zu Roter Stern Belgrad.

Die Gruppenphase in der Europa League neigt sich dem Ende entgegen. Für die TSG Hoffenheim steht das vorletzten Duell an, ehe es im neuen Jahr in der K.o.-Runde weiter geht.

Denn dafür ist der Bundesligist schon qualifiziert. Dank vier Siegen aus vier Spielen sind die Kraichgauer nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in Gruppe L zu verdrängen. (Tabellen der Europa League)

Nun geht es noch um Platz eins und damit die bessere Ausgangsposition für die Runde der letzten 32. Sollte Hoffenheim am 5. Spieltag beim Tabellenzweiten Roter Stern Belgrad mindestens einen Punkt holen, wäre auch dieses Ziel erreicht.

Hoffenheim kämpft in Belgrad um Platz eins

Das Hinspiel hatte das Team von Trainer Sebastian Hoeneß mit 2:0 gewonnen.

Die Serben benötigen ihrerseits nur noch einen Zähler, um neben Hoffenheim für die K.o.-Runde qualifiziert zu sein. Sollten sie gewinnen, kommt es am letzten Spieltag im Fernduell zum Showdown um den Gruppensieg.

Im Parallelspiel empfängt KAA Gent Slovan Liberec. Die Slowenen hatten das Hinspiel im eigenen Stadion mit 1:0 gewonnen. (Spielplan und Ergebnisse der Europa League)

Europa League heute: Spurs müssen in Linz ran

In anderen Gruppen sind die Verhältnisse vor dem fünften Spiel nicht so klar. In Gruppe H ist zwischen OSC Lille, AC Mailand und Sparta Prag alles offen.

Einzig für den Tabellenvierten Celtic Glasgow, der bei Milan ran muss, sieht es mit einem Punkt auf dem Konto düster aus. Lille kann mit einem Heimsieg gegen Sparta alles klar machen. (Alle Partien der Europa League im LIVETICKER)

Spannend geht es auch in Gruppe J zu, in der Tottenham Hotspur beim LASK ran muss. Beide haben alle Chancen auf die K.o.-Runde. Tabellenführer Royal Antwerpen trifft im Parallelspiel auf Schlusslicht Ludogorez Rasgrad.

Belgrad - Hoffenheim: Die voraussichtlichen Aufstellungen von Heute

Roter Stern Belgrad: Borjan – Erakovic, Degenek, Pankov, Gajic – Nikolic, Sanogo, Ben, Spiridonovic – Pavkov, Boakye (Trainer: Stankovic)

TSG Hoffenheim: Baumann – Sessegnon, Vogt, Nordtveit, Posch – Rudy, Geiger, Baumgartner, Gacinovic – Bebou, Kramaric (Trainer: Hoeneß)

Roter Stern Belgrad gegen TSG 1899 Hoffenheim - die Daten zum heutigen Spiel:

Schiedsrichter: Bobby Madden (Schottland)

Spielort: Rajko Mitic (Belgrad)

Anpfiff: 18.55 Uhr

Letzte Begegnung: TSG 1899 Hoffenheim - Roter Stern Belgrad 2:0 (Europa League, 22.10.2020)

Wo wird Belgrad gegen Hoffenheim in der Europa League heute LIVE im TV & Stream übertragen?

TV: -

Stream: DAZN