Coronafälle bei Newcastle United: Premier-League-Partie verlegt

Ein massiver Corona-Ausbruch beim englischen Verein Newcastle United hat zur ersten Spielverlegung in der Premier League in dieser Saison geführt. Wie die Liga am Dienstag mitteilte, wurde die für Freitag angesetzte Partie der Magpies bei Aston Villa abgesagt.