Champions League: Atlético Madrid - FC Bayern 1:1 - Müller rettet Remis

Joao Félix brachte Atlético gegen Bayern in Führung © Getty Images

Müller rettet FC Bayern Remis bei Atlético

Die Bayern hatten zuvor in der Champions League 15 Siege in Serie gefeiert und damit einen Rekord für diesen Wettbewerb aufgestellt. Den Siegrekord im Europapokal teilen sich die Münchner weiterhin mit Atlético, das in der Europa League ein ähnliches Kunststück vollbrachte.