Champions League: Borussia Mönchengladbach verpasst Matchball gegen Inter Mailand

GER, UEFA CL, Borussia Moenchengladbach (GER) vs. Inter Mailand (ITA) 01.12.2020, Borussia Park, Moenchengladbach, Championsleague, Vorrunde, 5. Spieltag, GER, UEFA CL, Borussia Moenchengladbach (GER) vs. Inter Mailand (ITA), UEFA regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi-video im Bild picture shows: Torchance fuer Lautaro Martínez (Mailand 10), gegen Yann Sommer Torwart (Gladbach 1), *** GER, UEFA CL, Borussia Moenchengladbach GER vs. Inter Milan ITA 01 12 2020, Borussia Park, Moenchengladbach, Championsleague, preliminary round, 5 matchday, GER, UEFA CL, Borussia Moenchengladbach GER vs. Inter Milan ITA , UEFA regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video in the picture picture shows goal chance for Lautaro Martínez Milan 10 , against Yann Sommer goalkeeper Gladbach 1 , nordphotox xMeuter nph00351 © Imago