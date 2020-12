Anzeige

Kombiniererinnen feiern Weltcup-Premiere in Ramsau NoKo-Damen: Weltcup-Start in Ramsau

Premiere der Frauen am 18. Dezember © AFP/SID/JEFF PACHOUD

SID

Die nordischen Kombiniererinnen werden ihre Weltcup-Premiere am 18. Dezember in Ramsau am Dachstein feiern. Wie der Weltverband FIS am Dienstag mitteilte, wird ein Wettkampf als Ersatz für die wegen der Corona-Pandemie abgesagten Wettbewerbe im estnischen Otepää (2./3. Januar) in Österreich ausgetragen.

"Es ist ein Event, das in die Geschichtsbücher eingehen wird. Wir können kaum erwarten, dass es endlich passiert", sagte Renndirektor Lasse Ottesen. Ursprünglich hätten die Frauen am 5./6. Dezember in Lillehammer ihren ersten Weltcup überhaupt austragen sollen, die Rennen wurden wegen Corona aber auf unbestimmte Zeit verschoben.

