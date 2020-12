Schalke 04: Oliver Reck mit Appell an Profis - "An Grundtugenden erinnern"

"Man muss sich an die Grundtugenden erinnern und verinnerlichen, was es heißt, für den FC Schalke 04 zu arbeiten und Fußball zu spielen", sagte der ehemalige Nationalkeeper im Interview mit den Funke-Medien.

Die Sieglosserie von 25 Bundesligapartien in Folge stimme ihn traurig, er "leide so sehr wie die Schalke-Fans. Denn ich bin einer von ihnen. Wir leiden jeden Tag zusammen".

Recks Analyse der Misere der Königsblauen: "Seit längerer Zeit ist es so, dass die Entscheidungen, die gefallen sind, nicht richtig waren. Seit Wochen, Monaten war gefühlt alles falsch, was die Verantwortlichen entschieden haben."

Oliver Reck: Das ist das größte Problem auf Schalke

Der Verein könne wirklich froh sein, "dass man ohne Publikum spielt. Ich weiß und will es mir gar nicht ausmalen, was auf Schalke dann los wäre. Ich sag mal so: Die Leute würden ihren Unmut schon kundtun", so der Ex-Schalker, -Bremer und -Offenbacher.