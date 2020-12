Jorge Jesus von Benfica huldigt Maradona - Kritik an Lionel Messi

"Maradona war der beste Spieler in der Geschichte, neben Pele", sagte Jesus eine Woche nach dem Tod Maradonas im Alter von 60 Jahren : "Maradona war der Größte, nicht nur wegen dem, was er als Genie und Spieler verkörperte, sondern wegen der Leidenschaft, die er zeigte."

"Er war kein hergestelltes Produkt. Er wurde so geboren. Er hatte Liebe, ein einzigartiges Gefühl für den Ball", äußerte sich Jesus über den Weltmeister von 1986.

Jorge Jesus: Lionel Messi "hat gar keine Leidenschaft"

