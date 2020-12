FC Bayern München: David Alaba bei Atlético Madrid auf der Sechs?

Gruppensieg für Bayern fix

Doch Flick muss auch die Belastung steuern, schließlich steht am Samstag das Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig an. So tauchen auf der Kaderliste für das Spiel in Madrid Namen wie Lukas Schneller, Bright Arrey-Mbi, Angelo Stiller und Maximilian Zaiser auf.