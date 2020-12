Champions League, Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand: Böller-Attacke vor Hotel

So will Gladbach das Millionenspiel gegen Inter gewinnen

Unruhige Nacht für Inter Mailand: Vor dem Champions-League-Spiel in Mönchengladbach zünden Unbekannte Böller vorm Hotel. Rache für den Büchsenwurf vom Bökelberg?

Die Profis von Inter Mailand sind am Tag des Champions-League-Spiels bei Borussia Mönchengladbach in ihrer Nachtruhe gestört worden. ( Champions League: Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand, ab 21 Uhr im Liveticker )

Unbekannte zündeten in den frühen Morgenstunden Pyrotechnik, darunter lautstarke Böller und Feuerwerksbatterien, vor dem Mannschaftshotel der Italiener in Mönchengladbach. Ein Banner deutet auf eine Art Racheaktion von Gladbacher Fans hin.

Rache für Büchsenwurf-Skandal vom Bökelberg?

Im Eingangsbereich des Hotels fand sich ein Transparent mit der Aufschrift "Ricordati Inter, things go better with Coke" ("Denk' daran Inter, es geht besser mit Cola") sowie zahlreiche leere Cola-Dosen.