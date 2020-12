LoL: Riot verändert mit Patch 20.25 knapp 30 Champions

Der nächste große Patch für League of Legends steht an. Nach der Einführung der Mythic Items und der Komplettüberarbeitung des Itemshops, kündigte Riots führender Gameplay-Designer Mark "Scruffy" Yetter via Twitter insgesamt 28 Champion-Änderungen an.

Auf Aktion folgt Reaktion

Die vielen Balance-Anpassungen stehen dabei in direktem Zusammenhang mit der Umstrukturierung des Item-Systems. Durch die neu implementierten Gegenstände fand eine Umverteilung der bisher bestehenden Kräfteverhältnisse statt. Champions, die vor Patch 20.23 noch "on Top of the Meta" standen, finden sich inzwischen in der Bedeutungslosigkeit wieder. Andere wiederum sind vom Ende der Nahrungskette innerhalb weniger Wochen an die Spitze gesprungen.