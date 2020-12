Formel 1: Romain Grosjean nach Horror-Crash - neue Details von Haas-Boss Steiner

Horror-Crash: So geht es für Grosjean jetzt weiter

C. Paschwitz

Romain Grosjean meldet sich erneut aus dem Krankenhaus, in dem er länger als geplant bleibt. Haas-Boss Günther Steiner nennt weitere Details zum Horror-Unfall.

"Hätte nie gedacht, dass mich ein paar Kniebeugen mit Körpergewicht glücklich machen würden", postete Grosjean am Dienstag bei Instagram und stellte ein Foto dazu, das ihn mit dick bandagierten Händen bei leichten Fitnessübungen zeigt. "Der Körper erholt sich gut von dem Aufprall. Hoffentlich auch bald die Verbrennungen an meinen Händen."

Der Franzose vom Team Haas hatte bei seinem Horror-Crash am Sonntag wie durch ein Wunder nur Verbrennungen an den Handrücken erlitten, war anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden.