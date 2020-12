Leichtathletik: "Die Finals 2021" in Berlin und NRW

"Die Finals 2021" werden vom 3. bis 6. Juni in Berlin und der Metropolregion Rhein-Ruhr ausgetragen. Dies wurde am Dienstag offiziell bekannt gegeben.

"Die Finals 2021" werden vom 3. bis 6. Juni in Berlin und der Metropolregion Rhein-Ruhr ausgetragen. Dies wurde am Dienstag offiziell bekannt gegeben. Zudem finden in diesem Rahmen die deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Braunschweig statt.