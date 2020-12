Hertha BSC mit Fahnenaktion vor Hauptstadt-Derby

Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat seine Fans mit einer stadtweiten Fahnenaktion auf das Derby gegen Union Berlin eingestimmt. Vor der Partie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) weht in allen zwölf Berliner Bezirken insgesamt eine gut fünfstellige Anzahl an Hertha-Flaggen.