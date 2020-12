Fortnite und Rocket League: NFL erweitern Partnerschaft

Werbe-Partnerschaften rund um den eSports sind lange keine Einzelfälle mehr. Auch die NFL will weiterhin mit der globalen Gaming Audience in Kontakt bleiben.

Gleichzeitig trägt die NFL auch zwei Events in Fortnite aus. Am 2. Dezember treten im NFLPA Open Top-Fortnite-Spieler der Liga gegeneinander an, spielen um Arenapunkte und den Titel des "Best Fortnite Player in the NFL". Das zweite Event ist die "Streamer Bowl", welche als Vorbereitung für die Super Bowl im Februar 2021 ausgetragen wird.