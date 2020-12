Omos: Das ist AJ Styles' 2,20-Meter-Bodyguard bei WWE

Omos ist größer als Great Khali und Big Show

Im wahren Leben heißt Omos, der Styles in der "Season" Premiere von Monday Night RAW gegen Matt Riddle erstmals zur Seite stand, Jordan Omogbehin. Er stammt aus Nigeria und ist ehemaliger College-Basketballer für die University of South Florida und Morgan State. Omogbehin ist knapp über 2,20 Meter groß - real, keine im Wrestling übliche Übertreibung.

Omogbehin ist damit nach allem, was man weiß, der zweitlängste Wrestler der WWE-Geschichte: Der größte war der an Riesenwuchs leidende und 2010 verstorbene Giant Gonzalez, der in den Neunzigern ein Rivale des Undertaker war und 2,31 Meter groß war (über 2,40 nach WWE-Angaben). Dahinter rangierte bisher Giant Silva, Ende der Neunziger Teil der bunten Gruppierung "The Oddities", 2,18 Meter groß, dann der Great Khali mit 2,16 Metern.