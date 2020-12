Segeln: Escoffier bei Vendee Globe von Konkurrent gerettet

In einer dramatischen Rettungsaktion ist der Franzose Kevin Escoffier bei der Vendee Globe von Landsmann Jean Le Cam in Sicherheit gebracht worden.

Kapstadt (SID) - In einer dramatischen Rettungsaktion ist der Franzose Kevin Escoffier bei der Vendee Globe von seinem Landsmann Jean Le Cam in Sicherheit gebracht worden. "Riesige Erleichterung. Kevin ist an Bord, gesund und munter", twitterte Le Cam, der den havarierten Skipper von dessen Rettungsinsel vor dem Kap der Guten Hoffnung geborgen hatte. Die Rennleitung bestätigte, gegen 2.00 Uhr MEZ von Le Cam eine entsprechende Meldung bekommen zu haben.