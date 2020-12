Statt im Stadion: Union Berlin veranstaltet Weihnachtssingen zu Hause

Das traditionelle Weihnachtssingen des Fußball-Bundesligisten Union Berlin findet in diesem Jahr nur in den eigenen vier Wänden statt.

Köln (SID) - Das traditionelle Weihnachtssingen des Fußball-Bundesligisten Union Berlin findet in diesem Jahr nur in den eigenen vier Wänden statt. Da aufgrund der Corona-Pandemie die Veranstaltung am 23. Dezember im Stadion An der Alten Försterei entfällt, stattet der Verein die Fans mit dem "Weihnachtssingen-Paket" für zu Hause aus.