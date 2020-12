NFL: Seahawks besiegen Eagles - Russell Wilson toppt Carson Wentz

Die Seattle Seahawks lassen gegen die Philadelphia Eagles nichts anbrennen und setzten sich wieder an die Spitze. Metcalf glänzt - Russell Wilson gewinnt das Duell mit Carson Wentz.

Dank einer starken Vorstellung von D.K. Metcalf haben die Seattle Seahawks im Monday Night Game der NFL die Philadelphia Eagles mit 23:17 (0:0, 14:6, 3:3, 8:6) in die Knie gezwungen und damit wieder die alleinige Führung in der NFC West übernommen.

Der Wide Receiver der Seahawks war zu keinem Zeitpunkt wirklich in den Griff zu kriegen, verbuchte dabei angesichts von 177 Yards (10 Receptions, 13 Targets) einen Karrierebestwert und brachte seine sein Team mehrfach in Scoring Position. Auch Safety Jamal Adams überzeugte.

Allerdings: Die Seahawks um Star-Quarterback Russell Wilson brauchten lang, um in die Gänge zu kommen. ( Die Tabelle der NFL ).

Kurios: Das erste Viertel endete komplett ohne Punkte. Erst der vierte Drive im zweiten Viertel brach bei den Seahawks den Bann, nachdem Wilson - über einen vorangegangen 52-Yard-Pass auf Metcalf - in der Endzone schließlich David Moore zum Touchdown fand.

Seahawks und Wilson zu stark gegen Eagles um Wentz

Dazu übertraf Wilson in dieser Saison damit abermals die 3000-Passing-Yard-Marke - wie bereits in jeder seiner bisher neun NFL-Spielzeiten. Gelungen war das zuvor allein Peyton Manning gelungen - dabei übrigens in seinen ersten 13 Saisons.