2. Liga: Bochum erobert zweiten Tabellenplatz

Der VfL Bochum hat in der 2. Fußball-Bundesliga dank eines Kantersiegs den Hamburger SV überflügelt und den zweiten Tabellenplatz erobert.

Bochum (SID) - Der VfL Bochum hat in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Kantersieg den Hamburger SV überflügelt und den zweiten Tabellenplatz erobert. In Überzahl gewann die Mannschaft von Trainer Thomas Reis zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf mit 5:0 (1:0), nachdem Kristoffer Peterson bereits in der 5. Spielminute die Rote Karte gesehen hatte.