Nationalmannschaft: Ewald Lienen zieht über Oliver Bierhoff her

Für Ewald Lienen, "Wertebotschafter" des FC St. Pauli, ist das Festhalten an Löw keine Überraschung. "Ich habe mit einer Palastrevolution nicht gerechnet und nie angenommen, dass es zu einer anderen Entscheidung kommt", sagte der frühere Bundesligaprofi und - trainer bei "WE NEED TO TALK", der interaktiven Liveshow von SPORT1.