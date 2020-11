Nationalmannschaft: Die wichtigsten Antworten zum Löw-Gipfel

F. Plettenberg, P. Berger, C. Michel

Das DFB-Präsidium hat am Montag erklärt, dass Bundestrainer Joachim Löw weiterhin Bundestrainer bleibt. SPORT1 kennt die wichtigsten Antworten zum Löw-Gipfel.

Diese Entscheidung hat das DFB-Präsidium am Montag getroffen und in einer Pressemitteilung verkündet . SPORT1 beantwortet die wichtigsten Fragen zum Löw-Gipfel.

Wie lief die Löw-Entscheidung ab?

Am Montagvormittag traf sich der fünfköpfige DFB-Präsidialausschuss, das oberste Verbandsgremium, mit Löw und Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff in Frankfurt.

Darunter Fritz Keller (Präsident), Rainer Koch (1. Vizepräsident Amateure), Peter Peters (1. Vizepräsident Profis) und Stephan Osnabrügge (Schatzmeister). DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius fehlte krankheitsbedingt. Anschließend kam das DFB-Präsidium zusammen. Einige Vertreter, wie etwa DFL-Chef Christian Seifert, Oliver Leki, Steffen Schneekloth, Hannelore Ratzeburg oder Erwin Bugar, waren telefonisch zugeschaltet. Das Präsidium hat die Löw-Entscheidung "einvernehmlich festgehalten", wie es in der Pressemitteilung verkündet wurde.

Trat ein DFB-Vertreter nach der Entscheidung vor die Kameras?

Nein, was wenig nachvollziehbar ist! Vor Ort in Frankfurt trat um 15.40 Uhr lediglich Medien-Mitarbeiter Stephan Eiermann vor die rund zwei Dutzend Journalisten und Kamerateams, um zu verkünden, dass Löw im Amt bleibe und der DFB sich in schriftlicher Form mitteilen werde. Die Pressemitteilung wurde um 15.45 Uhr veröffentlicht. Von offizieller Seite stand niemand für kritische Rückfragen zur Verfügung. Etliche SPORT1-Anfrage blieben ebenfalls unbeantwortet.