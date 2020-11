Premier League: Leicester verpasst gegen FC Fulham Sprung auf zweiten Tabellenplatz

Leicester City hat in der englischen Premier League den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz verpasst. ( Service: Tabelle der Premier League )

Nachdem die Mannschaft von Teammanager Brendan Rodgers am vergangenen Donnerstag den Einzug in die Zwischenrunde der Europa League perfekt gemacht hatte, unterlag sie am Montagabend dem im heimischen Stadion mit 1:2 (0:2). (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)