Ferrari: Sebastian Vettel und Charles Leclerc mit nächstem Zoff beim Bahrain-GP

Sebastian Vettels Abschiedstournee bei der Scuderia Ferrari will einfach nicht in ruhige Fahrwasser kommen. Sportlich ist von den Italienern in dieser Saison nicht mehr viel zu erwarten - zu weit sind die Roten technisch abgehängt. ( SERVICE: Konstrukteurswertung )

Stein des Anstoßes war diesmal das riskante Überholmanöver des Monegassen beim Re-Start nach Romain Grosjeans Horror-Unfall . Leclerc, von Rang zwölf gestartet, presste sich in der ersten Kurve an Vettel vorbei, der eine Kollision nur durch ein Ausweichmanöver verhindern konnte. Infolgedessen fiel der Heppenheimer auf Rang 14 zurück und machte sich per Funk Luft.

Vettel fühlt sich an Spielberg erinnert

"Das kann er doch nicht machen", beschwerte er sich bei seinem Team und fügte hinzu: "Er tut so, als wäre ich nicht da gewesen. Genau wie in Österreich." In Erinnerung an dieses Ereignis schäumte Vettel weiter: "Vielleicht hätte ich es diesmal auf einen Crash ankommen lassen sollen. Den ganzen Vormittag reden wir darüber, wie wir uns gegenseitig Platz lassen sollen, und dann sticht der Kerl in die kleinste Lücke rein, die es gar nicht gibt, und spekuliert darauf, dass ich Platz mache."

Ayrton Senna und Alain Prost, Michael Schumacher und Eddie Irvine, Nico Rosberg und Lewis Hamilton: Nicht immer waren Teamkollegen in der Formel 1 auch gute Partner. SPORT1 blickt zurück auf legendäre Rivalitäten und Feindschaften unter Stallgefährten - aus aktuellem Anlass ... © Getty Images

SEBASTIAN VETTEL UND CHARLES LECLERC (FERRARI): Beim Großen Preis von Brasilien kollidieren Sebastian Vettel und Charles Leclerc kurz vor Rennende, als der Deutsche den Monegassen überholen will. Für beide ist das Rennen beendet © twitter.com/F1

Einige Wochen zuvor hat Ferrari allen Grund zum Jubeln: Es ist der erste Doppelsieg der Scuderia seit mehr als zwei Jahren, der der Scuderia in Singapur gelingt. Sebastian Vettel steht nach der Taktikschlacht ganz oben auf dem Podium, neben ihm Kollege Charles Leclerc - sichtlich angefressen © Getty Images

Der Grund: Der Monegasse fühlt sich um den Sieg betrogen, nachdem Vettel eine Runde vor ihm zum Reifenwechsel an die Box geholt wird, was sicherlich mitentscheidend für den Sieg ist. Leclerc schmollt also - aber damit nicht genug... © Getty Images

Noch während des Rennens beschwert sich der 21-Jährige lautstark über Funk. Vor dem Großen Preis von Russland kriecht Leclerc allerdings zu Kreuze. "Es gab zu keinem Zeitpunkt Probleme mit Sebastian" lautet die Botschaft. Seine Reaktion sei "überzogen" gewesen, gibt er zu und nennt den hohen Adrenalinspiegel als Grund für seinen Ausraster © Getty Images

Und auch Vettel zeigt Verständnis für seinen jungen Kollegen: "Ich kann seinen Unmut nachvollziehen. Und man sollte Dinge, die am Funk gesagt werden, nicht überbewerten" © Getty Images

Doch zwischen den beiden Ferrari-Piloten kommt es immer wieder zu Reibereien. Bereits beim bizarren Windschatten-Qualifying in Monza fliegen die Fetzen © Getty Images

Vettel spendet Leclerc in Q3 im ersten Run gemäß der Absprache Windschatten, im zweiten Run soll Vettel profitieren. Dazu kommt es aber nicht und Vettel wird zum großen Verlierer. Zwar hat sich Vettel nachher bei den Interviews noch im Griff, abseits der Kameras soll es aber ganz anders aussehen © Getty Images

Selbst die Konkurrenz sieht Eskalationsgefahr bei Ferrrari. "Wenn zwei Alphatiere um eine Position kämpfen, gibt es dieses Potenzial einer Eskalation", meint Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach dem Renn-Wochenende in Singapur © Getty Images

DANIEL RICCIARDO UND MAX VERSTAPPEN (RED BULL): Ricciardo und Verstappen kommen sich in der Saison 2018 öfter nahe, doch lange geht es gut. Im April 2018 in Baku treiben es die Red-Bull-Teamkollegen jedoch auf die Spitze © imago

Mehr als einmal kommt es zu einer Berührung, ehe es schließlich zum folgenschweren Crash kommt. Bei Tempo 300 kracht Ricciardo dem Niederländer im Kampf um Platz vier ins Heck. Für das Team bedeutet dies viele verschenkte WM-Punkte und zwei zerstörte Boliden. © imago

"Was heute passiert ist, ist inakzeptabel. Formel 1 ist ein Teamsport, die Fahrer sind auch nur Mitglieder dieser Mannschaft. Beide werden sich beim ganzen Team entschuldigen", schimpft Red-Bull-Teamchef Christian Horner nach dem Rennen und Motorsportkonsulent Dr. Helmut Marko kündigt sogar Konsequenzen an © imago

JAMES HUNT UND JOCHEN MASS (MCLAREN): In Kanada 1977 will Hunt den deutschen Fahrer Mass (r.) überrunden, doch der schießt seinen Teamkollegen ab. Der Brite will sich Mass zur Brust nehmen, ein Streckenposten stoppt ihn. Daraufhin schlägt Hunt diesen zu Boden © imago

GILLES VILLENEUVE UND DIDIER PIRONI (FERRARI): Sie liefern sich 1982 in Imola ein legendäres Rennen mit zahlreichen Überholmanövern, die die Teamleitung ins Schwitzen bringen und dazu veranlassen, ein Schild mit der Aufschrift "SLOW" an die Boxenmauer zu hängen © Getty Images

Pironi (r.) ist es egal, er bricht den "Nichtangriffspakt" und zieht kurz vor Schluss an dem Kanadier vorbei. Zwei Wochen später rast Villeneue im Abschlusstraining von Zolder in den Tod © imago

NIGEL MANSELL UND NELSON PIQUET (WILLIAMS): Auf der Strecke gehen sich der Brasilianer und der Brite während ihrer Zeit als Teamkollegen von 1986-1987 meistens aus dem Weg, aber in der Öffentlichkeit versuchen sie gar nicht erst, ihre private Fehde zu verheimlichen © imago

Besonders Schlitzohr Piquet geht in die Vollen und sagt über Mansells Frau: "Wenn ich so eine hässliche Frau hätte, dann würde ich jeden Tag einen Grand Prix fahren, um nur nicht zu Hause zu sein" © imago

Außerdem klaut Piquet einmal sämtliches Klopapier aus der Teamtoilette, als Mansell Durchfall hat. Heute reden die beiden einstigen Streithähne aber wieder miteinander © Getty Images

ALAIN PROST UND AYRTON SENNA (MCLAREN): Die Mutter aller Teamduelle: Auf der einen Seite der berechnende Prost, auf der anderen der impulsive Senna. In der Saison 1988 gewinnen sie 15 von 16 Rennen, am Ende entscheidet Senna das Duell dank der Streichresultate knapp für sich © Getty Images

Beide reden schon lange kein Wort mehr miteinander, als ihr Streit 1989 beim Großen Preis von Suzuka eskaliert. Senna kann mit zwei Siegen in den letzten beiden Rennen noch Weltmeister werden und attackiert in Suzuka den in Führung liegenden Prost © Getty Images

Der Franzose blockt, es kommt zum Crash. Prost steigt aus, Senna kann dank tatkräftiger Hilfe der Streckenposten das Rennen fortsetzen und gewinnt tatsächlich. Prost war aber längst zu FIA-Boss Jean-Marie Balestre gestiefelt, um sich bei seinem Landsmann zu beschweren. Senna wird disqualifiziert und Prost holt seinen dritten WM-Titel, bevor er zu Ferrari flüchtet © Getty Images

NIGEL MANSELL UND ALAIN PROST (FERRARI): Prost sucht auch bei Ferrari seine Vorteile. Konkurrent Mansell hat ihn 1990 in Portugal fast in die Boxenmauer gerammt, danach betreibt der Franzose geschickt Politik gegen den Briten. Mansell behauptet, Prost hätte das Team gegen ihn aufgebracht. Resultat: Absolute Funkstille zwischen den Rivalen © Getty Images

MICHAEL SCHUMACHER UND EDDIE IRVINE (FERRARI): Zwischen 1996 und 1999 sind Schumacher und Irvine "Kollegen" und sticheln bei jeder Gelegenheit gegeneinander. Irvine macht dabei die schlechtere Figur, weil Schumacher ihn in Grund und Boden fährt © Getty Images

Die Rolle als Wasserträger schmeckt dem Iren überhaupt nicht. Nach Schumachers Comeback 2010 stichelt Irvine: "Michael ist wie eine Cola ohne Kohlensäure" © Getty Images

MICHAEL SCHUMACHER UND RUBENS BARRICHELLO (FERRARI): Die "Zeltweg-Affäre" 2002 ist der negative Höhepunkt ihrer schwierigen Beziehung. Barrichello muss Schumacher kurz vor der Zieldurchfahrt in Österreich den Sieg schenken. Jean Todts Befehl via Boxenfunk geht in die Annalen ein: "Let Michael pass for the championship!" © Getty Images

Fast 16 Jahre später spricht Barrichello über seine Gefühlswelt in diesen Momenten: "An jenem Tag bin ich nach der Siegerehrung nicht zur Pressekonferenz gegangen, denn mir war schlecht. Ich habe an diesem Tag viel gekotzt - vor Wut" © Getty Images

JUAN PABLO MONTOYA UND KIMI RÄIKKÖNEN (MCLAREN): 2006 in Indianapolis löst Montoya einen Unfall mit Räikkönen aus, es kommt anschließend zum Massencrash. Vier Tage später erhält der Kolumbianer die Kündigung © imago

FERNANDO ALONSO UND LEWIS HAMILTON (MCLAREN): 2007 kommt Alonso als amtierender Weltmeister zu den Engländern im Glauben, die Nummer eins zu sein. Doch Neuling Hamilton steckt zur Überraschung nicht zurück und treibt den Spanier zur Weißglut © Getty Images

Ihre Fehde eskaliert während des Qualifyings in Ungarn, als Alonso Hamilton böse blockiert, obwohl er längt hätte weiterfahren können. Die "spanische Blockade" bringt das Fass zum Überlaufen, Alonso geht zurück zu Renault © Getty Images

SEBASTIAN VETTEL UND MARK WEBBER (RED BULL): Fünf Jahre fahren der Deutsche und der Australier in einem Team. Gute Kollegen werden sie in dieser Zeit zwischen 2009 und 2013 aber nie. Vettel boykottiert sogar die Abschiedsparty seines Stallgefährten © imago

Negativer Höhepunkt der Dauerfehde zwischen den Red-Bull-Piloten ist der Große Preis von Malaysia. Vettel ignoriert das Überholverbot seiner Vorgesetzten, überholt den in Führung liegenden Webber und gewinnt. Der Australier zeigt ihm noch auf der Strecke den Stinkefinger © imago

LEWIS HAMILTON und NICO ROSBERG (MERCEDES): Aus den ehemals guten Freunden werden ab 2013 erbitterte Rivalen, die sich oft härter bekämpfen als die Fahrer anderer Teams. "Mit der Intensität, die unser Zweikampf hat, kann man nicht befreundet sein. Wir haben uns in verschiedene Richtungen entwickelt", sagte Hamilton einmal © Getty Images

Der Anfang vom endgültigen Ende ihrer Freundschaft findet 2014 im belgischen Spa statt. Rosberg setzt damals zum Überholmanöver gegen Hamilton an. Der Brite setzt sich aber zur Wehr, worauf Rosberg seinem Teamkollegen den linken Hinterreifen aufschlitzt © Getty Images