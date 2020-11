Frappart erste Schiedsrichterin in der Champions League

Frappart wird erste Schiedsrichterin in der Königsklasse © AFP/SID/JEAN-FRANCOIS MONIER

Lausanne (SID) - Die französische Fußball-Schiedsrichterin Stephanie Frappart wird als erste Frau ein Spiel in der Champions League der Männer pfeifen. Die 36-Jährige wurde für das Königsklassen-Duell zwischen Juventus Turin und Dynamo Kiew am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) als Spielleiterin eingeteilt. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Montagabend bekannt.