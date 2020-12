Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand: Champions League heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Borussia Mönchengladbach kann am Dienstag gegen Inter Mailand seine starke Champions-League-Gruppenphase mit dem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale krönen.

Am Dienstagabend empfängt Borussia Mönchengladbach in der Champions League Inter Mailand. Die Fohlen haben die Chance, vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale perfekt zu machen.

Marco Roses Gladbacher spielen bisher eine sehr gute Champion-League-Saison. In einer Gruppe mit Real Madrid und Inter Mailand hatte kaum jemand erwartet, dass die Gladbacher das Achtelfinale erreichen würden.

Gladbach: Die Überraschung der Gruppe B

Nicht nur steht der Verein mit acht Punkten nach vier Spielen an der Spitze der Tabelle. Außerdem wurde sowohl in Mailand als auch zuhause gegen Madrid erst in letzter Minute der Sieg aus der Hand gegeben. (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)