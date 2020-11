Nationalmannschaft: Jogi Löw wird nach EM zurücktreten - Kommentar

Und es ist die richtige und vor allem vernünftige Entscheidung. Er hat sich die EM als weiteren Prüfstein auch verdient. Trotz all der Negativ-Highlights seit dem WM-Debakel.

Die deutsche Nationalmannschaft ist kein Bundesligaverein, in dem man mit einer Trainerentlassung (oder einem abgesprochenen Rücktritt) mit neuem Personal auf der Trainerbank auf einen Kurzzeiteffekt hoffen kann. In einem Verband ticken die Uhren anders. Zudem hätte ein neuer Bundestrainer derzeit nicht mehr machen können als Löw: Spieler beobachten und telefonieren.

Erst im kommenden März trifft sich die DFB-Auswahl zu drei weiteren Länderspielen. Zwei Testspiele im EM-Trainingslager werden folgen. Dann geht es ans Eingemachte und für Löw in sein letztes Turnier als Bundestrainer.

Die EM 2021 wird der ultimative Gradmesser für ihn. In der DFB-Pressemitteilung wird von der Erwartungen einer "begeisternden EM", von "erfolgreichen Spielen und Ergebnissen" geschrieben.

Löw wird nach der EM einen Schlussstrich ziehen

Dieser wurde im Herbst 2018 zwar versprochen, aber kaum in die Tat umgesetzt. Selbsternannte Ziele im O-Ton, die nicht erreicht wurden: In der Nachwuchsarbeit wieder Weltspitze werden, die Begeisterung der Fans zurückgewinnen, Feuer in der Mannschaft entfachen, Deutschland zum EM-Favoriten formen.