EM-Qualifikation: DFB-Frauen gegen Irland LIVE im TV & Stream

SPORT1 zeigt das abschließende Qualifikationsspiel gegen den Tabellenzweiten Irland am Dienstag LIVE ab 17:55 Uhr im Free-TV und im 24/7-Stream auf SPORT1.de , es ist zugleich die letzte Partie in diesem Jahr. ( Frauen-EM-Quali: Irland - Deutschland ab 17.55 Uhr im LIVESTREAM )

Deutsche Frauen bisher ohne Gegentor

Sollten die beiden ausstehenden Partien heute gegen Griechenland und am Dienstag in Irland ohne Gegentor bestritten werden, hätte die deutsche Auswahl sich die Teilnahme an der EM komplett ohne Gegentor gesichert. (Service: Tabellen der EM-Quali)