Sportler des Monats November, Kandidaten: Levy, Friedrich, Eisenbichler

Die Nominierten im Überblick:

Francesco Friedrich: Der zweimalige Bob-Olympiasieger zeigte sich zum Saisonstart bereits wieder in bestechender Form und gewann beim Double-Header in Sigulda (Lettland) alle vier Rennen. Dazu holte sich der 30-Jährige den Startrekord und verbesserte den Bahnrekord gleich dreimal. ( Alles zum Bob-Weltcup )

Markus Eisenbichler: Für den 29-Jährigen aus Siegsdorf hätte der Auftakt in den Skisprung-Weltcup kaum besser ablaufen können. Nach seinen Siegen bei den ersten beiden Springen in Wisla (Polen) und Kuusamo (Finnland) landete Eisenbichler beim zweiten Wettbewerb in Kuusamo auf einem hervorragenden Silberplatz. Damit führt er den Gesamtweltcup mit fast perfekter Punktzahl an. (Alles zum Skisprung-Weltcup)