Olympique Marseille schnappt sich Antoine Griezmann - zumindest in FIFA 21

Der französische Top-Klub Olympique Marseille und Antoine Griezmanns Grizi Esport gehen in der Fußballsimulation FIFA 21 ab sofort gemeinsam auf Titeljagd.

Marseille greift in FIFA21 an

Für die kommende Saison 2020/21 werden zwei Spieler von Grizi Esport Marseille in verschiedenen Wettbewerben vertreten. Neben der FIFA Global Series will OM auch bei nationalen und internationalen Wettkämpfen mitmischen. Dazu zählt die eLigue1, die äquivalent zur deutschen Virtual Bundesliga (VBL) den französischen Meister ermittelt.

"Es ist eine große Ehre, mit so einem prestigeträchtigen Verein wie OM in Verbindung gebracht zu werden. Wir werden die Farben von OM dank zweier talentierter Spieler in viele Wettkämpfe tragen", ergänzte Grizi-Esport-CEO Theo Griezmann.