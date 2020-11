Wegen Corona: ADAC sagt SimRacing Expo ab

Anzeige

Die ADAC SimRacing Expo lockte jährlich tausende SimRacing-Fans an. Doch nicht dieses Jahr © ADAC Presse

Die Corona-Pandemie sucht nach wie vor die Welt heim. Viele Veranstaltungen konnte im eSports online aufgefangen werden. Aber lange nicht alle - wie die SimRacing Expo.

Von Fatih Öztürk

Mit der ADAC SimRacing Expo fällt eine der größten Messen für virtuellen Motorsport der COVID-19-Pandemie zum Opfer.

Die ursprünglich für September angesetzte Veranstaltung, hätte parallel zur GT World Challenge Europe erneut eine Mischung aus Entertainment und eSports am Nürburgring bieten sollen, ehe sie in ein Digitalevent für Dezember verwandelt wurde.

Mit einem "umfassenden digitalen Angebot" planten die Organisatoren das jährliche Event erstmals als "Super Sim December" online umzusetzen, doch nun kam erneut alles anders, als geplant.

Die Online-Variante der Expo, die auf Streams, Wettbewerbe und Produktpräsentationen gesetzt hätte, wurde ebenfalls abgesagt. Die Veranstalter ziehen die Reißleine, da sich die Produktion durch COVID-19 scheinbar aufwendiger und komplizierter gestaltet, als zunächst erwartet worden war. Auch die dadurch erschwerte Suche nach Sponsoren soll inmitten der globalen Pandemie ein Mitgrund für die Absage gewesen sein.

"See you in 2021"