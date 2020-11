Nico Elvedi fehlt Borussia Mönchengladbach in der Champions League gegen Inter Mailand

Die Fohlen ziehen mit einem Sieg am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) vorzeitig ins Achtelfinale ein. Auch ein Remis könnte reichen, wenn Schachtjor Donezk zuvor nicht gegen Real Madrid gewinnt (18.55 Uhr). Doch mit den möglichen Konstellationen will sich Rose nicht beschäftigen. "Ich kann mit diesem Wenn-Dann wenig anfangen. Wir müssen einfach gut Fußball spielen", so der 44-Jährige. Die Aufgabe könne "nicht größer sein, aber wir stellen uns der Aufgabe".