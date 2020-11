2. Bundesliga: Erneut Kurzarbeit beim FC Heidenheim

Trainer Frank Schmidt kann die jüngste Entwicklung in Heidenheim auch nicht gefallen © Imago

Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim muss aufgrund der Entwicklung in der Corona-Pandemie erneut Kurzarbeit für seine Mitarbeiter in allen Verwaltungsbereichen, im Fan- und Ticketshop, im Gebäudemanagement der Voith-Arena, im Nachwuchsleistungszentrum und im Catering anmelden. Dies gab der FCH am Montag bekannt.