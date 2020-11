BVB: Ex-Ultra Jan-Henrik Gruszecki wird Watzke-Berater

So einen Wechsel hat es in der Bundesliga wohl auch noch nicht gegeben: Der frühere BVB-Ultra Jan-Henrik Gruszecki wird Chefberater von Hans-Joachim Watzke.

In den Ruhrnachrichten wird Watzke wie folgt zitiert: "Ich halte Jan-Henrik Gruszecki für einen klugen Kopf, der auch mal gegen den Strich bürstet. Da kann es sicherlich auch mal Reibungspunkte geben, was allerdings auch gewollt ist. In seiner Position beim BVB soll er die Geschäftsführung, in erster Linie Carsten Cramer und mich, in verschiedenen Themenfeldern beratend unterstützen."