Audi steigt aus Formel E aus - 2022 bei Rallye Dakar

Audi stellt sich im Motorsport komplett neu auf. Nach dem werksseitigen Ausstieg aus der DTM ziehen die Ingolstädter nun auch in der Formel E den Stecker!

Und es wird ein echter Einschnitt für die Elektroformel. Denn die Ingolstädter waren seit 2014 von Anfang an dabei, erst als Partner vom Team Abt Sportsline, seit 2017 auch als Hersteller. 2017 holte Audi-Pilot Lucas di Grassi den Titel, 2018 gewann Audi die Konstrukteursmeisterschaft. Immerhin: Kundenteams dürfen den für die kommende Saison neu entwickelten Antriebsstrang weiterhin einsetzen.

Mit E-Auto bei Rallye Dakar

Audi bleibt dem Elektro-Motorsport trotzdem treu, wie der Konzern am Montag bekannt gab. Der Hammer: Ab 2022 starten die Ingolstädter bei der Rallye Dakar – ebenfalls mit einem elektrischen Antriebsstrang.

Damit kehrt die Marke zu ihren Ursprüngen zurück. Mit dem Audi quattro revolutionierten die Bayern ab 1981 schon einmal den Rallyesport. Jetzt will man also die Mutter aller Rallyes erobern die aktuell in Saudi-Arabien ausgetragen wird und stets im Januar stattfindet.